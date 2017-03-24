شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

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معتمد أمبدة يخاطب المؤتمر التنشيطي لمنطقة السلام الجديدة

الخرطوم في 24-3-2017 (سونا) - خاطب السيد عبد اللطيف فضيلي معتمد أمبدة رئيس المؤتمر الوطني بالمحلية اليوم بمنطقة السلام الجديدة فعاليات المؤتمر التنشيطي للمؤتمر الوطني تحت... اقرأ المزيد

بمشاركة السودان قمة إيقاد حول اللاجئين الصوماليين تبدأ بنيروبي غداً‎

نيروبي 24-3-2017 (موفد سونا) - تبدأ غداً بالعاصمة الكينية نيروبي أعمال قمة الإيقاد الخاصة باللاجئين الصوماليين، بمشاركة... اقرأ المزيد

بحث التعاون بين مجلس الدعوة والارشاد و منظمة المنتدى الإسلامي

الخرطوم 24-3- 2017(سونا) -استقبل الدكتور جابر إدريس عويشة رئيس المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم الشيخ / خالد الصقير مساعد الأمين العام لمنظمة المنتدى الإسلامي... اقرأ المزيد

نائب رئيس الجمهورية يصل نيروبي

نيروبي 24-3-2017 (موفد سونا) - وصل نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن مساء اليوم إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في قمة الإيقاد حول اللاجئين الصوماليين. ويضم وفد... اقرأ المزيد

إيلا: السلطنة الزرقاء وحدت الشعب السوداني

مدني 24-3-2017 (سونا) - قطع الدكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة أن مشاركة ولاية الجزيرة في فعاليات سنار عاصمة للثقافة الإسلامية 2017م جاءت لما تمثله الولاية من بوتقة تمثل... اقرأ المزيد

الدولب تؤكد دعمها ورعايتها لملتقى الطلاب المتفوقين

الخرطوم24- 3- 2017(سونا) - أكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب دعمها ومساندتها لبرنامج ملتقى الطلاب المتفوقين والذي ظلت ترعاه وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي... اقرأ المزيد

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