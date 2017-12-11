فرنسا تأمر باستدعاء دولي لمنتجات لاكتاليس من أغذية الأطفال وتمنع بيعها

باريس 11-12-2017م (رويترز) - قالت جمعية حماية المستهلك الفرنسية في بيان إن فرنسا حظرت بيع عدد من منتجات ألبان وأغذية الأطفال التي تنتجها شركة لاكتاليس الفرنسية وأمرت باستدعاء دولي لها بعد اكتشاف تلوثها ببكتريا السالمونيلا.

ويتضمن الاستدعاء منتجات تصدرها الشركة إلى دول من بينها الصين وتايوان وباكستان وأفغانستان والعراق والمغرب ولبنان والسودان ورومانيا وصربيا وجورجيا واليونان وهايتي وكولومبيا وبيرو.

واتجهت بعض المنتجات أيضا إلى أسواق إقليمية من بينها أفريقيا وآسيا.

وقالت الجمعية إن لاكتاليس، أكبر شركة منتجات ألبان في العالم، لم تحتو مخاطر التلوث، وأمرت بإجراء استدعاء وإيقاف بيع وتصدير منتجات عدة من أغذية الأطفال المصنعة في مصنع الشركة في كراون بغرب فرنسا منذ 15 فبراير.

يأتي ذلك في أعقاب اكتشاف 20 حالة إصابة بالسالمونيلا بين الأطفال الرضع في فرنسا خلال أوائل ديسمبر كانون الأول، مما دفع بالفعل إلى استدعاء محدود لاثني عشر منتجا للشركة.

وقال متحدث باسم لاكتاليس لقناة بي.إف.إم التلفزيونية إن المنتجات يمكن استبدالها في الصيدليات أو المتاجر، مضيفا أنه يمكن القضاء على بكتريا السالمونيلا بغلي الحليب لمدة دقيقتين.