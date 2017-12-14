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احتفالات الكريسماس فى سوق عيد الميلاد بكرواتيا

التاريخ : 14-12-2017 - 02:39:00 صباحاً
زغرب 14-12-2017م (وكالات) تستعد كرواتيا إلى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، خاصة فى العاصمة "زغرب" التى تتزين بأفضل سوق لعيد الميلاد.

وتوافد السياح إلى سوق عيد الميلاد فى عاصمة كرواتيا "زغرب" للاحتفال بالكريسماس، وسط تواقعات بقدوم ألاف الزائرين إلى هذه المدينة التى تُعد من المقاصد الأوروبية الأكثر رواجا للسياحة الميلادية.

وتستقبل زغرب، آلاف السائحين كل عام، للمشاركة فى الاحتفالات التى تقام فى عيد الميلاد بالعاصمة كرواتيا.

وتتباهى زغرب بحصولها فى وقت سابق على لقب "أفضل سوق لعيد الميلاد" إثر تصويت أكثر من 100 ألف لصالحها على موقع (يوروبيين بيست ديستينايشنز).
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