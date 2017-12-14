أوروبا تطلق أقمارا صناعية وتقترب من الاستقلال بنظامها الملاحي

برلين 14-12-2017م(رويترز) - أطلقت أوروبا أربعة أقمار صناعية أخرى من طراز جاليليوأمس الثلاثاء ليرتفع إلى 22 عدد الأقمار الأوروبية في الفضاء الأمر الذي يقرب القارة من امتلاك منظومة ملاحة خاصة



بها ويقلل اعتمادها على نظام تحديد المواقع الأمريكي (جي.بي.إس).

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن الأقمار انطلقت من قاعدة في جيانا الفرنسية على متن صاروخ أريان5 الساعة 18.36 بتوقيت جرينتش واتجهت إلى مدار يبعد نحو 24 ألف كيلومتر عن الأرض.



وسيصل عدد الأقمار في منظومة جاليليو في نهاية المطاف إلى 30 قمرا، ويزن الواحد منها نحو 700 كيلوجرام وهي مجهزة بأجهزة استشعار وتعمل بطاقة شمسية تعتمد على جناحين من الألواح مساحة الواحد خمسة أمتار.



ويهدف الاتحاد الأوروبي لاستخدام منظومة جاليليو للاستفادة من السوق العالمية لخدمات الملاحة عبر الأقمار الصناعية التي تشير تقديرات إلى أن قيمتها ستصل إلى نحو 250 مليار يورو (296 مليار دولار) بحلول العام 2022.