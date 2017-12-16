جنوب دارفور تؤكد اهتمامها بدعم اللاجئين السودانيين العائدين من افريقيا الوسطى

نيالا 16-12-2017م (سونا) - خاطب الاستاذ عمر سليمان ضحية وزير الثقافة والاعلام والسياحة والبيئة

بولاية جنوب دارفور ممثلا للوالى تفويج الدفعة الاولى لقافلة العودة الطوعية للاجئين السودانيين العائدين من دولة افريقيا الوسطى الى منطقة دافاك بمحلية الردوم برعاية وزارة الداخلية ومعتمدية اللاجئيين بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئيين.

حيث بدأت معتمدية اللاجئين بولايات دارفور صباح اليوم تفويج الدفعة الاولي يضم (269) من اللاجئين السودانيين من نيالا متجهين إلي محلية الردوم عبر البصات .

وقال عمر سليمان أن حكومة الولاية أعلنت أن العام 2018م سيكون عام لعودة كل اللاجئين إلي الوطن للدخول في دائرة الانتاج منوها إلي أن الانتاج والانتاجية لايكون إلا بتوفر القوي البشرية معلنا إنعقاد مجلس الوزراء المقبل بمحلية الردوم للوقوف علي إحتياجات اللاجئين وتوفيرالخدمات الاساسية لافتا إلي أن مشايخ اللاجئين قالوا لهم أن هناك من حرضونهم علي عدم العودة إلي الوطن وقالوا لهم تمشو دارفور بجدعوكم أو بهملوكم من المطار ولكن نؤكد اهتمام حكومة الولاية بمواطنيها وتوفيركافة الاحتياجات للعائدين لمواصلة ميسرة حياتهم الطبيعية.

ولفت مساعد معتمد اللاجئين بولايات دارفور مجيب الرحمن محمد يعقوب لدي مخاطبتة تفويج (269) لاجئ

متجهين من نيالا إلي مناطق تلس وسونقو ودفاق من نيالا إلي أن اللاجئين أمضوا (10) سنوات في منطقة بمبري بأفريقيا الوسطي وتم نقلهم منها عبر الخطوط الكينية إلي مطار نيالا عددهم الكلي (2500) لاجئ وصل منهم الفوج الاول بينما عدد اللاجئين في شرق تشاد (300) ألف لاجئ لافتا إلي توفير (5) مضخات لهم في منطقة دفاك بمحلية الردوم بجانب توفير حامية للجيش وعربة من الشرطة لتكون متواجدة معهم متعهدا ببناء مركز صحي ومدرسة متكاملة ونقطة شرطة في العام 2018م بينما سيتم منح أي لاجئ مبلغ نقدي مابين (700) إلي (800) دولار لكل أسرة في مناطق عودتهم من المفوضية السامية لشئون

اللاجئين ولفت المواطن احمد عبد الكريم من العائدين يبلغ عمره 49 عامأ الى انهم إمضو عشرة سنوات فى افريقيا الوسطى مشيرأ الى ان الاستقبال كان جيدة فى ولكن عقب المشاكل بين المسلمين والمسيحين فى 2013م بافريقيا الوسطى وجدوا مضايقات ولايستطيعون الحركة (10) كيلو مترات خارج معسكر

بنبري .

وقال عبد الكريم ان من محفزات العودة إننا سمعنا بأستقرار السودان ودارفور وماحدث فيها من إستقرار أمني كبير وان الحكومة قررت جمع السلاح عبر إذاعة ام درمان ولندن وتابع (جئنا والحمد لله وجدنا نيالا افضل مما كانت فى السابق أمنه ومستقرة ومتطورة عمرانيأ .