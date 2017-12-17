الساعة الآن اليوم آخر تحديث 10:53:00 PM

أخبار العالم - اخبار عالمية

ثلاثة رواد فضاء أمريكي وروسي وياباني ينطلقون إلى محطة الفضاء الدولية

التاريخ : 17-12-2017 - 12:03:00 مساءً
واشنطن 17 - 12 -2017 م( رويترز )- انطلقت مركبة تقل ثلاثة رواد فضاء من الولايات المتحدة وروسيا واليابان من قازاخستان اليوم الأحد في رحلة تستغرق يومين إلى المحطة الفضائية الدولية.
وأظهر بث لتلفزيون إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) رواد الفضاء أنطون شكابليروف من وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) ونوريشيجي كاناي من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية وسكوت تينجل من ناسا بينما تنطلق مركبتهم سويوز من موقع إطلاق بايكونور في قازاخستان الساعة 0721 بتوقيت جرينتش.
وسيقترب الطاقم تدريجيا من المحطة، ويقع مدارها على بعد 400 كيلومتر من الأرض، لمدة يومين قبل أن تلتحم مركبتهم بها.
وسينضم شكابليروف وكاناي وتينجل لألكسندر ميسوركين من وكالة الفضاء الروسية ومارك فاندي هي وجو أكابا من ناسا الموجودين على متن المحطة الفضائية منذ سبتمبر .
وأوضحت كاميرات على متن المركبة رواد الفضاء الثلاثة وهم يشيرون بأصابع الإبهام معربين عن سعادتهم بعد الانطلاق.
ووصلت سويوز إلى المدار بنجاح بعد عشر دقائق من الانطلاق.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء