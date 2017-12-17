ثلاثة رواد فضاء أمريكي وروسي وياباني ينطلقون إلى محطة الفضاء الدولية

واشنطن 17 - 12 -2017 م( رويترز )- انطلقت مركبة تقل ثلاثة رواد فضاء من الولايات المتحدة وروسيا واليابان من قازاخستان اليوم الأحد في رحلة تستغرق يومين إلى المحطة الفضائية الدولية.

وأظهر بث لتلفزيون إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) رواد الفضاء أنطون شكابليروف من وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) ونوريشيجي كاناي من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية وسكوت تينجل من ناسا بينما تنطلق مركبتهم سويوز من موقع إطلاق بايكونور في قازاخستان الساعة 0721 بتوقيت جرينتش.

وسيقترب الطاقم تدريجيا من المحطة، ويقع مدارها على بعد 400 كيلومتر من الأرض، لمدة يومين قبل أن تلتحم مركبتهم بها.

وسينضم شكابليروف وكاناي وتينجل لألكسندر ميسوركين من وكالة الفضاء الروسية ومارك فاندي هي وجو أكابا من ناسا الموجودين على متن المحطة الفضائية منذ سبتمبر .

وأوضحت كاميرات على متن المركبة رواد الفضاء الثلاثة وهم يشيرون بأصابع الإبهام معربين عن سعادتهم بعد الانطلاق.

ووصلت سويوز إلى المدار بنجاح بعد عشر دقائق من الانطلاق.

