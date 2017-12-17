الصين تجري تجربة على ثاني نموذج للطائرة سي 919

بكين 17 /12 /2017م (رويترز) - قال التلفزيون الصيني الرسمي إنه تم اختبار نموذج ثان لطائرة الركاب صينية الصنع (سي 919) في شنغهاي اليوم الأحد في خطوة أخرى تجاه تحقيق طموحات البلاد لدخول سوق الطائرات العالمية.

وقال التلفزيون إن إجمالي ستة نماذج ستجري تجارب إقلاع مضيفا أن التركيز على الأخص سيكون على اختبار المحركات.

ونُقل عن كبير المهندسين وانغ وي إن الهدف هو إجراء اختبار طيران آخر لمسافة طويلة في يناير ومن المقرر إجراء أكثر من ألف تجربة.

والطائرة، التي ستنافس بوينج 737 وإيرباص 320 وهي من تصنيع مؤسسة الطائرات التجارية الصينية المحدودة (كوماك)، رمز لطموحات الصين لدخول سوق طائرات الركاب العالمية التي تشير التقديرات إلى أن قيمتها ستصل إلى تريليوني دولار خلال العشرين عاما المقبلة.

وقامت سي 919 بأولى تجاربها في الخامس من مايو بعد عدد من التأجيلات وأنهت أول رحلة طيران لمسافة طويلة لها في العاشر من نوفمبر إذ حلقت لساعتين و23 دقيقة من شنغهاي إلى مدينة شيآن حيث قطعت أكثر من 1300 كيلومتر ووصلت لارتفاع 7800 متر.

