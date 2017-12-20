كوريا الجنوبية تخطط لمضاعفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية خمس مرات بحلول 2030

سول 20-12-2017م(رويترز) - قالت كوريا الجنوبية إنها تخطط لزيادة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية لتصل إلى خمسة أمثال مستوياتها الحالية، بحلول العام 2030 لتعزيز استخدام المصادر المتجددة في مزيج الطاقة بالبلاد.

ويشغل خامس أكبر مستخدم للطاقة في العالم، حاليا 24 مفاعلا نوويا تولد حوالي ثلث إجمالي حاجاته من الكهرباء.

وقال وزير التجارة والصناعة والطاقة بايك أون جيو إن كوريا الجنوبية تخطط لتوليد 20 بالمئة من اجمالي الكهرباء من مصادر متجددة بحلول العام 2030 ارتفاعا من 7 بالمئة في 2016.

ولتلبية ذلك الهدف تخطط البلاد لإضافة 30.8 جيجاوات من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية و16.5 جيجاوات من الكهرباء المولدة من طاقة الرياح بحلول العام 2030 .

وحتى 2017 فإن كوريا الجنوبية لديها قدرات لتوليد الكهرباء قدرها 5.7 جيجاوات من الطاقة الشمسية و1.2 جيجاوات من طاقة الرياح.

