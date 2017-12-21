الحكومة ترحب بزيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للبلاد

الخرطوم 21-12-2017م (سونا) - أعربت الحكومة عن ترحيبها بزيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للبلاد يوم الأحد القادم .

واكدت وزارة الخارجية في بيان صحافي أن الزيارة تشكل نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين حيث ستشهد اضافة للمباحثات المشتركة توقيع عدد من الاتفاقيات

وفي مايلي تورد سونا نص البيان ..



تعرب حكومة السودان عن ترحيبها البالغ بزيارة فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة والذي سيصل الي البلاد يوم 24 ديسمبر في زيارة رسمية تستغرق يومين استجابة وتلبية لدعوة رسمية من أخيه فخامة الرئيس عمر البشير..

تأتي الزيارة في اطار تعميق العلاقات الأخوية المتطورة بين البلدين والتي ترتكز على روابط تاريخية وثقافية واجتماعية عميقة الجذور ، وكذلك تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين.

تشكل الزيارة والتي تعتبر اول زيارة لرئيس تركي للسودان منذ الاستقلال نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين حيث ستشهد اضافة للمباحثات المشتركة توقيع عدد من الاتفاقيات التي تعزز من الشراكات الاقتصادية القائمة خاصة في مجال الاستثمار والإنتاج الزراعي ومجالات التعليم العالي والبيئة والتعاون العسكري والقانوني و الطرق والتعدين والطاقة والصحة والسياحة وغيرها من مجالات التعاون المختلفة.

تشهد الزيارة كذلك انعقاد الملتقى الاقتصادي بين البلدين والذي يشارك فيه اكثر من مئة وخمسين شركة تركية وكذلك الشركات ورجال الاعمال السودانيين. وسيشرف الرئيسان ويخاطبان ختام برنامج الملتقى الاقتصادي . كما يتضمن برنامج الزيارة الرسمية ايضا زيارة الى مدينة بورتسودان وسواكن لتعزيز الشراكة الاقتصادية و تفقد الآثار العثمانية وتوقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالمنطقة الحرة والميناء.

تثمن حكومة السودان قرار مجلس جامعة الخرطوم بمنح الدكتوراة الفخرية لفخامة الرئيس رجب طيب اردوغان ، اعترافا بجهده المتميز في قيادة نموذج ناهض للتنمية في بلاده وكذلك خلق شراكات مع السودان والمجتمع المدني في مجال التعليم والصحة وتقديم العون الانساني والتنموي و كذلك تقديم العون الاقتصادي في المحيطين الإقليمي والدولي ، هذا اضافة لمواقفه المميزة تجاه قضايا الحقوق و العدالة في العالم.

