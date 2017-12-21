البشير يؤكد حرص السودان على تعزيز علاقاته مع روسيا

الخرطوم 21-12-2017(سونا) -

اكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية حرص السودان على تعزيز علاقاته مع روسيا ودفعها فى كافة المجالات ووصفها بانها استراتيجية

ووجه لدي لقائه مساء اليوم بالوفد الروسي المشارك فى اجتماع اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري في دورتها الخامسة والتى اختتمت اليوم ، وجه بتسهيل كافة الاجراءات لإنفاذ الاتفاقيات التى وقعت بين الجانبين انطلاقا من حرص القيادة فى البلدين على دفعها وتطويرها فى كافة المجالات

وقال بروفسير هاشم علي سالم وزير المعادن رئيس الجانب السوداني في اللجنة فى تصريحات صحفية إن هناك رغبه كبيرة من رئيسي البلدين على تنفيذ كافة الاتفاقيات التي وقعت اليوم مطلع العام القادم

واضاف الوزير ان هذه الدورة شهدت مشاركة كل وزراء القطاع الاقتصادي، لافتا الى توصل الجانبين الى تفاهمات وحلول لتنفيذ تلك الاتفاقيات .

واضاف الوزير أن الاتفاقيات شملت توقيع انشاء محطة توليد بالطاقة النووية للاغراض السلمية .

من جانبه قال سيرجي دينسكوي وزير الموارد الطبيعية والبيئة رئيس الجانب الروسي انه تم اطلاع رئيس الجمهورية على نتائج اجتماعات اللجنة والتي توجت بتوقيع العديد من الاتفاقيات والتي من شأنها دفع وتعزيز علاقات البلدين

واضاف ان الاجتماعات تجيء فى اعقاب اللقاء الذي عقد في سوتشي بين الرئيس عمر البشير ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ، مشيرا الى أن الاجتماعات ناقشت التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين

واكد سيرجي ان اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة ارست لبنة وفتحت آفاقا واسعة فى كثير من مجالات التعاون المشترك ، لافتا إلى الدعم الكبير الذى تجده اللجنة من الرئيسين وحرصهما على تنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

