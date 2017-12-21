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أخبار محلية - سياسية

الرئيس التركي يخاطب جلسة البرلمان الاحد المقبل

التاريخ : 21-12-2017 - 09:36:00 مساءً
الخرطوم 21-12-2017 (سونا) - يخاطب رئيس جمهورية تركيا رجب طيب اوردغان جلسة المجلس الوطني يوم الأحد المقبل خلال جلستة المسائية
. يشار الى ان الرئيس التركي سيصل البلاد يوم الاحد المقبل فى زيارة تستغرق يومين
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