الرئيس التركي يخاطب جلسة البرلمان الاحد المقبل

الخرطوم 21-12-2017 (سونا) - يخاطب رئيس جمهورية تركيا رجب طيب اوردغان جلسة المجلس الوطني يوم الأحد المقبل خلال جلستة المسائية

. يشار الى ان الرئيس التركي سيصل البلاد يوم الاحد المقبل فى زيارة تستغرق يومين

