محلية دلقو بالولاية الشمالية تكمل استعداداتها لزيارة نائب رئيس الجمهورية بالسبت

دلقو 21-12-2017 (سونا) - اكملت محلية دلقو بالولاية الشمالية استعداداتها لزيارة نائب رئيس الجمهورية الاستاذ حسبو محمد عبدالرحمن، بعد غد السبت والتي يفتتح من خلالها عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وقال معتمد محلية دلقو الاستاذ فتح الرحمن تامراب أن نائب رئيس الجمهورية سيقوم بإفتتاح المرحلة الثالثة لكهربة المشاريع الزراعية بمشروع (كوكا) الزراعي وتدشين بداية الموسم الشتوي وزراعة القمح، بالاضافة لافتتاح المركز الإسلامي الذي تم انشائه على يد احد الخيرين من المنطقة.

وأضاف المعتمد أن نائب رئيس الجمهورية سيقوم خلال الزيارة بافتتاح مستشفي الترعة ومبني رئاسة المحلية وتدشين العمل في الطريق الرئيسي.

وقال تامراب أن النائب سيخاطب اللقاء الجماهيري بالمحلية وينتقل ووفده للضفة الشرقية لإفتتاح كهرباء مدينة دلقو وزيارة موقع مبني المحكمة والمستشفي.

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