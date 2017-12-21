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أخبار محلية - سياسية

رئيس القضاء يشدد علي ضرورة اهتمام المحامين بضوابط ممارسة مهنة المحاماة

التاريخ : 21-12-2017 - 09:51:00 مساءً
الخرطوم 21-12-2017(سونا) - شدد بروفيسور حيدر احمد دفع الله رئيس القضاء علي ضرورة اهتمام المحامين بضوابط ممارسة مهنة المحاماة التي يجب أن يلتزموا بها مؤكدا على تعاون كل الأجهزة العدلية بمختلف اذرعها لتحقيق العدل.
ودعا رئيس القضاء خلال مخاطبته حفل تدشين عدد من الموثقين وختام الدورة التدريبية حول الصياغة القانونية وصياغة العقود بمعهد العلوم القضائية والقانونية بحضور د. سوسن سعيد شندي عميد معهد العلوم القضائية والقانونية و ضرار يوسف رئيس ادارة التوثيقات دعا المحامين الي الالتزام باخلاقيات المهنة والإطلاع الدائم لتطوير اداء مهنة المحاماة مؤكدا حرص السلطة القضائية على الاهتمام بالعمل القضائي والقانوني وتجويده.
وأكدت د. سوسن شندي إستعداد معهد العلوم القضائية والقانونية لتدريب كل القانونيين ورفع قدراتهم داعية إلى الاهتمام بالاطلاع والمتابعة لترقية الاداء القانوني والعدلي.

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