الساعة الآن اليوم آخر تحديث 10:53:00 PM

أخبار العالم - اخبار عالمية

المعارضة التركية: رفض الجمعية العامة لقرار ترامب بشأن القدس خطوة إيجابية نحو السلام

التاريخ : 22-12-2017 - 10:16:00 صباحاً
انقرة 22-12-2017م (ترك برس)- اعتبر زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا كمال كليجدار أوغلو، رفض الجمعية العامة لإعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، بأنه خطوة إيجابية نحو إحلال السلام في المنطقة والعالم.
وأوضح كليجدار أوغلو في تغريدة على حسابه الخاص في تويتر، أنّ منطقة الشرق الاوسط التي تعاني من اضطرابات كبيرة، لا تستطيع تحمّل مزيد من المواجهات والمشاكل الجديدة.
وأضاف كليجدار أوغلو أنّ غالبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتخذوا قراراً صائباً برفضهم لقرار ترامب الخاص بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.
وأقرت الأمم المتحدة، بأغلبية 128 صوتا، مشروع قرار، قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء