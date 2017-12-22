المعارضة التركية: رفض الجمعية العامة لقرار ترامب بشأن القدس خطوة إيجابية نحو السلام

انقرة 22-12-2017م (ترك برس)- اعتبر زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا كمال كليجدار أوغلو، رفض الجمعية العامة لإعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، بأنه خطوة إيجابية نحو إحلال السلام في المنطقة والعالم.

وأوضح كليجدار أوغلو في تغريدة على حسابه الخاص في تويتر، أنّ منطقة الشرق الاوسط التي تعاني من اضطرابات كبيرة، لا تستطيع تحمّل مزيد من المواجهات والمشاكل الجديدة.

وأضاف كليجدار أوغلو أنّ غالبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتخذوا قراراً صائباً برفضهم لقرار ترامب الخاص بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

وأقرت الأمم المتحدة، بأغلبية 128 صوتا، مشروع قرار، قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

