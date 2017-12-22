والي النيل الأزرق يشرف إحتفالات الشرطة الشعبية بيبوبيلها الفضي

الدمازين 22-12-2017م( سونا)- شرف الأستاذ حسين يس حمد والي ولاية النيل الأزرق مساء أمس بنادي ضباط الصف والجنود بمدينة الدمازين فعاليات الليلة الثقافية التي نظمتها الشرطة الشعبية والمجتمعية بمناسبة الإحتفالات باليوبيل الفضي للشرطة الشعبية التي تجيء تحت شعار ( نصف قرن من الزمان في خدمة الوطن ) ذلك بمشاركة دكتور عبدالرحمن بلال بلعيد وزير الصحة نائب الوالي والعميد شرطة دكتور آدم محمد الأمين وزير المالية والإقتصاد والتنمية البشرية رئيس اللجنة العليا للإحتفالات وعدد من أعضاء حكومة الولاية وأعضاء اللجنة العليا للإحتفالات واللواء الركن أحمدان محمد خير العوض قائد الفرقة الرابعة مشاة والعميد شرطة حسن الحمودي مدير الشرطة بالإنابة والأستاذ صالح أبكر صالح منسق الشرطة الشعبية بالولاية . بحضور وفد المنسقية العامة للشرطة الشعبية على المستوى المركزي برئاسة الأستاذ مصطفى داؤود نائب المنسق العام للشرطة الشعبية وعدد من قادة المنسقية العامة للشرطة الشعبية المقدم شرطة حسن يوسف دفع الله مدير الشرطة الشعبية بالولاية أكد جاهزية الشرطة الشعبية للإنخراط في دعم المسيرة التنموية بالولاية .

وحيا الذكرى العطرة لشهداء الشرطة الشعبية الذين قدموا أرواحهم فداءً للعقيدة والوطن. هذا وقد تضمنت الليلة عدداً من الفقرات الإبداعية والتراثية .

