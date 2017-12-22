هارون يخاطب الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الخامسة لمجلس أمناء جامعة كردفان

الابيض 22-12-2017م (سونا)- خاطب مولانا احمد محمد هارون والي شمال كردفان بحضور مولانا احمد ابراهيم الطاهر وعدد من الوزراء وقيادات الولاية السياسية والتشريعية والتنفيذية ،الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الخامسة لمجلس امناء جامعة كردفان,.

وشكر المديرين اللذين تعاقبوا علي الجامعة وقال ان مجتمع الولاية شكل وعي كبير بفكرة قيام الجامعة وملحمة انشاء الجامعة بتلاحم كافة الفعاليات لنفير بناء الجامعة اضافة للالتزام الخارجي داعيا للتوسع في فكرة دعم الجامعة .

وتطرق هارون لانعقاد مجلس امناء الصندوق وما يوفره من بيئة تمكن الطلاب من التحصيل الجيد , كما دعا الطلاب للاندماج في المجتمع باقامة الانشطة الثقافية والرياضية مؤكدا سعي حكومة الولاية لتوفير احتياجات الطلاب داعيا الطلاب للمشاركة في حملات اصحاح البيئة شاكرا اسرة الجامعة لمساهمتها في الوديعة المليارية .

وقال هارون انه تم التشاور في عدد من القضايا والتدخلات التي ستبدأ بكلية الهندسة بتجهيز المعامل وبناء شراكات مع كليات هندسية بعدد من الجامعات وشركة كلر فاونديشن للدخول في تطوير الكلية .

وجدد هارون اهتمامهم بكلية الطب واقسامها لما تنميز به .وقال ان للولاية تعاوناً مع جامعة الخرطوم سينصب لصالح جامعة كردفان متطرقا لمسار الطبيب والمعلم واسهامه في بناء جذور اصيلة لخدمة مجتمع الولاية بالتعاون مع الجامعة مطالبا الجامعة بوضع بصمتها المميزة في خدمة مواطن الولاية من خلال نفير النهضة وتخريج المهندس المميز الذي يمكن الاعتماد عليه في ادق التفاصيل.

وأوضح مولانا احمد ابراهيم الطاهر رئيس مجلس ادارة الجامعة فى كلمته انهم يريدون لجامعة كردفان ان تكون صرحاً يشار اليه بالبنان حسب توجيهات رئيس الجمهورية , مبينا اهتمام الرئاسة بالجامعة .وقال " لن تكون هنالك نهضة لاي امة الا بالعلم ولايمكن للعلم ان يؤتي ثماره الا بالاستقرار السياسي".

وطالب بوضع استراتيجية للجامعة للعام 2018م ان تكون الجامعة الاولي شاكرا الخريجين لاسهامهم في دعم الجامعة مثمنا جهود اصدقاء الجامعة لمتابعتهم ومواصلتهم للعطاء الذي بذلوه داعيا الاساتذة للمساهمة في دعم نهضة الجامعة وان تكون حاملة للواء التغيير كما دعا الطلاب بالانشغال بقضية الوطن بالاضافة لاهتمامهم بالعلم شاكرا مشاركة المرآة في دعم واسناد الجامعة.

وفي ختام الجلسة تم تكريم المديرين اللذين تعاقبو علي الجامعة وعدد من الاساتذة والعامل المميز والحرس الجامعي .

