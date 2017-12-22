ولاية غرب دارفور تحتفل با ليوم العالمي لحقوق الإنسان

الجنينة 22-12-2017م (سونا)- احتفلت ولاية غرب دارفور بالتعاون مع البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي القطاع الغربي بمرور سبعين عاماً على الاعلان العالمي لحقوق الانسان وسط مشاركة رسمية وشعبية كبيرة .

وقد افردت اللجنة المنظمة للاحتفال حيزا كبيرا من برنامج الاحتفال عن المشردين وكيفية توفير مقومات الحياة الكريمة له للادماج في المجتمع.

وابان الاستاذ محمد ابراهيم شرف الدين وزير الشؤون الاجتماعية والي غرب دارفور بالإنابة ان حكومة الولاية اعطت اهتماما كبيرا لشريحة المشردين مشيرا الى اعادة تاهيل مركز ايواء المشردين وتوفير سبل كسب العيش لهم من خلال تدريب المشردين على خمسة من المهن والحرف لمساعدتهم في كسب العيش والاندماج في المجتمع .

واكد احترام السودان لحقوق الانسان والعمل على ان تتوفر في كافة المناطق ومعاملة الناس سواسية مؤكدا ان الاستقرار الكبير للامن بالولاية كفيل بالعمل على إزالة اسباب التشرد والظاهرة التي خلفتها الحرب في دارفور .وأن حكومة الولاية اهتمت بذلك وان الخطة الموضوعة تعمل على انتشال المشردين من التشرد بالعيش بكرامة في المجتمع وابان ان الدراسات التي اجرتها حكومة الولاية اشارت الى أن اليتامى يمثلون 60 %من جملة المشردين. ودعا الجهات التي لها اسهامات الى توسيع دائرة الدعومات لإيوائهم بعد ان تمكنت الشرطة من توفير الحماية لهم حالياً .

وتطرق والي غرب دارفور بالإنابة الى خطة الولاية تجاه العودة الطوعية وكيفية توفير مقومات الحياة الكريمة للعائدين من النازحين واللاجئين .واكد استعداد الولاية لتوفير الخدمات في مناطق التجمعات كما انها على استعداد لمنح الراغبين في البقاء في المدن قطع سكنية للبقاء فيها

مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي طارق عطا علي ابان ان ظاهرة التشرد تعتبر احدى افرازات الحرب وانها تعد مهددا امنيا في حالة استغلالها بصورة قد تضر بالمجتمع.

وابان ان التشرد يعد خطرا على حياة الاطفال يستوجب الانتباه لها لحماية الاطفال واستعرض اسباب زيادة حجم التشرد في الولاية ودعا الى التعاون المثمر لأبعاد المشردين من الممارسات التي تضرهم

الى ذلك اشار السلطان سعد عبدالرحمن بحرالدين سلطان عموم دارمساليت الى اهمية محاربة ظاهرة التشرد بتأمين مشروعات التاهيل للاطفال في مركز ايواء المشردين مؤكدا ضرورة العمل على تعظيم حقوق الانسان وحمايتها في الولاية.

وقدمت السيدة تاكاكو رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي القطاع الغربي بالإنابة خطاب الامين العام للامم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان وقالت ان الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان امتداد على مدار سبعين عام لنشر العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين الناس بعيدا عن التمييز والحفاظ على الخصوصية الشخصية .

وحيت رسالة الامين العام ممثلي وبعثات الامم المتحدة التي تعمل في مختلف بقاع الارض لحماية حقوق الانسان تحقيقا للعدالة ومنع وقوع انتهاكات لحقوق الانسان وتوفير الحرية وتعزيز القوانين والضمانات الوطنية والدولية للانسان ولكنها حملت المسؤولية للذين يعادون حقوق الانسان من اجل مصالح ذاتية وشخصية

وقد خاطب الاحتفال كل من المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية ومدير قسم حقوق الانسان بالبعثة فيما شهدت الاحتفال تقديم اعمال فنية تجسد اهمية حقوق الانسان بجانب اغاني محلية ووطنية وغناء حديث من المشردين .

