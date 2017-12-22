أمير قطر يبدأ زيارة لغينيا

كوناكري 22-12-2017م(بانا) - وصل أمير قطر تميم بن حمد، مساء الخميس الى العاصمة الغينية كوناكري المحطة الرابعة ضمن جولة تشمل ست دول من غرب إفريقيا بدأها بالسنغال ثم مالي.

وكان في مقدمة مستقبليه بالمطار ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، ومامادي يولا رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وقبيل غينيا زار تميم بوركينا فاسو لبضعة ساعات تباحث خلالها مع الرئيس مارك كريستيان كابوري، تناولت العلاقات الثنائية.

وتشمل زيارة الأمير القطري إضافة إلى السنغال مالي وبوركينا فاسو وغينيا والكوت ديفوار وغانا.

وتعد هذه ثاني جولة إفريقية لأمير قطر خلال العام الجاري.