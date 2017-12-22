وزير رئاسة مجلس الوزراء : احتفالات هذا العام تأتي والبلاد أكثر تماسكا في ظل الوثيقة الوطنية

لخرطوم 22-12-2017م (سونا)- أكد وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر رئيس اللجنة الفرعية للمناشط السياسية للاحتفال بالذكرى الثانية والستين للاستقلال أن احتفالات هذا العام تأتي والبلاد أكثر تماسكا في ظل الوثيقة الوطنية مشيدا بجهود صناع الاستقلال ورموز الحركة الوطنية داعيا لاستلهام معانيه وقيمه حتى تنعم البلاد بالسلام والاستقرار الذي ينشده كل أهل السودان.

جاء ذلك لدي ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الفرعية للمناشط السياسية لاحتفالات البلاد بأعياد الاستقلال الثاني والستين وناقش الاجتماع منهج عمل اللجنه المتمثل في إقامة ندوة تلفزيونية حول معاني ودلالات الاستغلال تاسيسا علي مسيرة البناء الوطني وكذلك إقامة ندوه سياسية جماهيرية يشارك فيها رؤساء الأحزاب السياسية من الحكومة والمعارضة بالإضافة الى بعض الرموز الوطنية والمستقلين.

وأمن اللقاء على ضرورة تكثيف العمل الإعلامي للتبشير بمعاني الاستقلال وذلك من خلال توجيه رسائل عبر برامج متعددة تجسيدا لعظمة الاحتفال فضلا عن تشكيل لجنة مصغرة من عضوية اللجنة للاتصال بالأحزاب والتنظيمات السياسية للمشاركة في المناشط السياسية التي تقررها اللجنة.

