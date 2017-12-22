وزير الثروة الحيوانية : الدعم الفني يسهم في زيادة حجم الثروة الحيوانية

الخرطوم 22-12-2017م (سونا) - قال وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة أرور إن حجم الثروة الحيوانية في السودان يتطلب عناية، خاصة الدعم الفني، وقال أرور - لدى زيارته الشركات الفرنسية العاملة في مجال معدات التحسين الوراثي - إن الزيارة تجيء بهدف بحث إمكانية إنشاء مراكز متكاملة في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي بكل ولايات السودان.

وأضاف - لدى زيارته مركز التلقيح الاصطناعي - نخطط لإمكانية تدريب الكوادر السودانية في مجال التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة، وقال: نسعى للاستفادة من التقنيات الفرنسية الحديثة والتفاكر حول إنشاء مصنع لبطاقات الاذن بالسودان بالتعاون مع الشركات الفرنسية.

وعن مخرجات لقائه بمديرة المنظمة العالمية لصحة الحيوان مسز مونيك ايلوا قال وزير الثروة الحيوانية ناقشنا سبل تحسين أوجه الخدمات البيطرية في السودان بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية ومشاركة السودان في البرامج الاستراتيجية لمكافحة الأمراض المؤثرة على الصادر.

بدورها امتدحت مديرة المنظمة العالمية لصحة الحيوان مسز مونيك مجاهدات ومشاركات السودان في مجلس المنظمة ممثلا للقارة الأفريقية.

