اصحاب العمل: زيارة اردوغان دفعة قوية لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين السودان وتركيا

الخرطوم 22-12-2017م (سونا) - رحب الاتحاد العام لاصحاب العمل بالزيارة التاريخية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى السودان بمعية وفد كبير من رجال الاعمال وممثلي كبري الشركات الاتراك والتي من شأنها اعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين



وقال الامين العام للاتحاد الاستاذ بكري يوسف عمر فى تصريح لـ "سونا" ان القطاع الخاص يستبشر خيرا بالزيارة و التي قال انها تاتي فى مرحلة يبحث فيها السودان عن شركاء وشراكات اقتصادية دولية



و اشار الى ان الاتحاد تربطه علاقات تواصل وتعاون قوية مع كيانات وتنظيمات القطاع الخاص التركي حيث وقع الجانبان عددا من الاتفاقيات الاتفاقيات وو تبادلوا المشاركة فى المعارض الى جانب مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية



و اكد سيادته نجاح المشروعات الاستثمارية التركية بالسودان فى اطار ان هذه المشروعات تاتي ضمن خطتها فيالانفتاح علي افريقيا عبر السودان .



و نوه الامين العام الى ان الزيارة تاتي كذلك فى اطار ترتيبات البيت من الداخل المتمثلة فى جهود الدولة لتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار ومراحل خطوات اجازة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودخول القطاع الخاص فى مشروعات شراكة استثمارية بنظام الـ "بوت" مع الدولة وطرح الدولة للمشاركة فى المجالات الحيوية والاستراتيجية والبنيات التحتية مع شركاء من القطاع الخاص



و اضاف بان الزيارة تاتي تواصلا لتطور العلاقات الثنائية بين البلدين وزيارة الرئيس البشير مؤخرا لتركيا والتي تتوج اليوم بزيارة الرئيس التركي ووفده من رجال الاعمال .



وأكد الامين العام استعداد القطاع الخاص للشراكة مع الجانب التركي وقال "نسعي الى تنفيذ مشروعات شراكة استثمارية تعود بالنفع علي القطاع الخاص وعلي البلدين ونرحب بالمشروعات التركية المنفردة او مشروعات الشراكة الثنائية او ثلاثية مع اي طرف اخر"



واشار الى ان اهمية الزيارة والتي تاتي فى اطار تقوية وتوطيد علاقات التعاون الاقليمية والاسلامية وقال انها تبشر بالخير وتعتبر منصة انطلاق لتحقيق دفعة قوية لعقلاقات التعاون الثنائي والاقتصادي والتجاري من خلال الشراكات الاستثمارية.

