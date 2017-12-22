الساعة الآن اليوم آخر تحديث 10:53:00 PM

أخبار محلية - سياسية

الخرطوم تتجمل وتزدان لاستقبال أردوغان

التاريخ : 22-12-2017 - 07:47:00 مساءً


الخرطوم 22-12-2017م (سونا) - أعلن القطاع الإعلامي بولاية الخرطوم ترحيب وسعادة السيد والي ولاية الخرطوم الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين ونائبه الأستاذ؛ محمد حاتم سليمان وحكومة الولاية وشعبها بزيارة الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان الأحد القادم.

وأهاب القطاع بجماهير الولاية الخروج لاستقباله بمطار الخرطوم الساعة العاشرة صباح الاحد بالبوابة الشمالية، مؤكدا اكتمال تنظيم الأعمال الإعلامية المعبرة عن الترحيب والاستقبال بإعداد الجداريات التي تحمل العبارات الترحيبية التي تعبر عن قيم الأمة وتأكيد معاني العلاقات الثنائية بين البلدين؛ والتي يتزين بها شارع الزائر من مطار الخرطوم والى شارع النيل مرورا بالقصر وقاعة الصداقة حتى المجلس الوطني، ونظم الأدبيات من شعارات وأناشيد.

وأكد الأستاذ محمد حاتم سليمان؛ نائب والي الخرطوم أن البشير وأردوغان من قادة التغيير ونصرة قضايا الأمتين الإسلامية والعربية، مبيناً أن الشعبين السوداني والتركي يجمعهما قيم الدين والعزة والكرامة والانعتاق، وأن كل مكونات وقطاعات ولاية الخرطوم - الرسمية والشعبية - يعمها البهجة والسرور بهذه الزيارة، داعيا الجميع التعبير عن ذلك بالخروج في مسيرات هادرة لاستقبال أردوغان.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء