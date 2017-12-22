الخرطوم تتجمل وتزدان لاستقبال أردوغان





الخرطوم 22-12-2017م (سونا) - أعلن القطاع الإعلامي بولاية الخرطوم ترحيب وسعادة السيد والي ولاية الخرطوم الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين ونائبه الأستاذ؛ محمد حاتم سليمان وحكومة الولاية وشعبها بزيارة الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان الأحد القادم.



وأهاب القطاع بجماهير الولاية الخروج لاستقباله بمطار الخرطوم الساعة العاشرة صباح الاحد بالبوابة الشمالية، مؤكدا اكتمال تنظيم الأعمال الإعلامية المعبرة عن الترحيب والاستقبال بإعداد الجداريات التي تحمل العبارات الترحيبية التي تعبر عن قيم الأمة وتأكيد معاني العلاقات الثنائية بين البلدين؛ والتي يتزين بها شارع الزائر من مطار الخرطوم والى شارع النيل مرورا بالقصر وقاعة الصداقة حتى المجلس الوطني، ونظم الأدبيات من شعارات وأناشيد.



وأكد الأستاذ محمد حاتم سليمان؛ نائب والي الخرطوم أن البشير وأردوغان من قادة التغيير ونصرة قضايا الأمتين الإسلامية والعربية، مبيناً أن الشعبين السوداني والتركي يجمعهما قيم الدين والعزة والكرامة والانعتاق، وأن كل مكونات وقطاعات ولاية الخرطوم - الرسمية والشعبية - يعمها البهجة والسرور بهذه الزيارة، داعيا الجميع التعبير عن ذلك بالخروج في مسيرات هادرة لاستقبال أردوغان.