سعود البرير:زيارة اردغان ستقوي علاقات القطاع الخاص بالبلدين

الخرطوم 22-12-2017م (سونا) - أكد رئيس الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني ان زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والوفد رفيع المستوي المرافق له من كبار رجال الاعمال والمستثمرين الاتراك للبلاد ستحدث نقلة كبيرة فى مسار علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين السودان وتركيا فضلا علي تقوية وتنمية علاقات القطاع الخاص بالسودان وتركيا



وقال الاستاذ الاستاذ سعود البرير فى تصريح لـ "سونا" ان القطاع الخاص يرحب بالزيارة ويستبشر بها خيرا لانها تشكل قوة دفع لتحقيق تطلعات البلدين وتحقيق مصالح الشعبين انطلاقا من العلاقات الاذلية الدينية والتاريخية .



واشار البرير الى ان مرافقة كبري ما يقارب الـ (200) من رجال الاعمال والمستثمرين وكبري الشركات التركية للوفد تؤكد رغبة الجانب التركي فى تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بالسودان فى العديد من المجالات والتي ستتركز علي مجالات النفط ومشروعات البنية التحتية والقطاع الزراعي وتقنية المعلومات والمقاولات والتعدين والصناعات الغذائية وغيرها من المجالات



و اكد سيادته استعداد القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات شراكات استثمارية مع الجانب التركي فى القطاعات ذات الاستراتيجية والمشروعات ذات الاولوية بالاستفادة من الموارد والامكانيات بالسودان والخبرات والتقنية التركية لافتا الى الطفرة الاقتصادية والتنموية التي ظلت تحقهها تركيا وتقدمها الكبير فى تصنيف الاقتصاد العالمي.



وقال البرير ان الزيارة تاتي فى ظل الجهود الداخلية المبذولة لتهيئة بيئة ومناخ والاستثمار وحالة الانفتاح الاقتصادي الخارجي الذي تشهده البلاد مما يعزز من فرص تحقيق شراكات استثمارية كبري تسهم فى رفع حجم مستوي التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات التركية بالسودان ومعالجة كافة المعوقات والعقبات التي ظلت تعترض توسيع علاقات التعاون الاقتصادي



و اكد البرير ان السودان بموقعه الجغرافي وفى اطار اهتمام تركيا بافريقيا يظل خيارا استراتيجيا لها فى الوصول الى اسواق الدول الافريقية.



