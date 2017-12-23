أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت

الخرطوم 23-12-2017(سونا) - حدد بنك السودان المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت على النحو التالي:-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 6.9979 7.0329 7.0154
الين الياباني 0.0617 0.0620 0.0619
الجنيه الاسترليني 9.3505 9.3973 9.3739
الفرنك السويسري 7.0962 7.1317 7.1139
الدولار الكندي 5.4554 5.4827 5.4690
كرونة السويدية 0.8331 0.8373 0.8352
الكرونة النرويجية 0.8314 0.8356 0.8335
الكرون الدنماركي 1.1154 1.1210 1.1182
الدينار الكويتي 23.0270 23.1421 23.0846
الريال السعودي 1.8662 1.8755 1.8709
الدرهم الاماراتي 1.9055 1.9150 1.9103
ريال قطر 1.9221 1.9317 1.9269
الدينار البحريني 18.5621 18.6549 18.6085
ريال عماني 18.1811 18.2720 18.2266
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 9.5143 9.5647 9.5395
الدولار الحسابي (مصر) 0.5054 0.5116 0.5085
اليورو 8.3041 8.3456