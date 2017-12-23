أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت



الخرطوم 23-12-2017(سونا) - حدد بنك السودان المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت على النحو التالي:-



العملة شراء بيع المتوسط

الدولار 6.9979 7.0329 7.0154

الين الياباني 0.0617 0.0620 0.0619

الجنيه الاسترليني 9.3505 9.3973 9.3739

الفرنك السويسري 7.0962 7.1317 7.1139

الدولار الكندي 5.4554 5.4827 5.4690

كرونة السويدية 0.8331 0.8373 0.8352

الكرونة النرويجية 0.8314 0.8356 0.8335

الكرون الدنماركي 1.1154 1.1210 1.1182

الدينار الكويتي 23.0270 23.1421 23.0846

الريال السعودي 1.8662 1.8755 1.8709

الدرهم الاماراتي 1.9055 1.9150 1.9103

ريال قطر 1.9221 1.9317 1.9269

الدينار البحريني 18.5621 18.6549 18.6085

ريال عماني 18.1811 18.2720 18.2266

الوحدة النقدية لدول الكوميسا 9.5143 9.5647 9.5395

الدولار الحسابي (مصر) 0.5054 0.5116 0.5085

اليورو 8.3041 8.3456

