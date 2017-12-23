وزير الزراعه بالجزيرة يطمئن على سير الترتيبات الجارية للإستثمار في سكر حفيرة ومشروع أبو قوته الزراعي

مدني-23-12-2017(سونا) بحث دكتور سيف الدين عبود وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة صباح اليوم مع وفد شركة أحمد عثمان عبد السلام المستثمر بمشروع سكر حفيرة الترتيبات والخطوات الجارية لإنفاذ بنود الإتفاق للإستثمار بالمشروع والسبل الكفيلة لتحقيق رغبات المزارعين وأهالي المنطقه والرامية لإحداث التحول الإقتصادي والإجتماعي المنشود بالمنطقة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للاستثمار الزراعي بالولاية .

على صعيد آخر ترأس الوزير إجتماعاً موسعاً ضم دكتور عبد الله حمد النيل معتمد محلية الحصاحيصا وملاك أراضي مشروع أبو قوته الزراعي وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحلية حيث إستعراض الإجتماع الإتفاق بين حكومة السودان والحكومة التركية لقيام المشروع التركي بالمنطقة بغرض الإستثمار وأهداف المشروع والفوائد في المحاور الاجتماعية والصحية والإقتصادية لأهل المنطقة والجوانب القانونية والتعويضات ومناقشة كافة الجوانب لوضع رؤية مشتركة تكفل الحقوق والفترة الزمنية .

و تبنى الوزير والمعتمد دارسة كافة مطالب الأهالي والمتابعة مع المركز والولاية والحرص على المحافظة على الحقوق لضمان سبل الاستثمار الأمثل والداعم للحراك الاقتصادي والأهداف الاستراتيجية للدولة.

