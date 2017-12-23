أعضاء في حكومة ولاية الجزيرة : موازنة العام 2018م جاءت ملبية لتطلعات المواطنين



مدني في 23/ 12 / 2017 م (سونا) أجازت حكومة ولاية الجزيرة مؤخراً موازنة الولاية للعام 2018م البالغة 3.8 مليار بزيادة مقدرة عن العام السابق وخصصت الموازنة مبلغ 1.4 مليار جنيه للتنمية .

وقطع عدد من أعضاء حكومة الولاية في إستطلاع /لسونا /بأن الموازنة جاءت طموحه وحقيقية وواقعية جسدت إلتزام حكومة الأمل والتحدي بالولاية بإستمرار برامج التنمية والخدمات التي إنتظمت الولاية في كل مدنها وأريافها .

وأكد الدكتور عماد الجاك وزير الصحة أن الموازنة إعتمدت على منهج العلمية شكلاً وموضوعاً وتعزيز الجهود في ضبط وتقليل الصرف وأرجع الزيادة في إيرادات وزارته بفضل المنح وأكد على ضرورة إستقطاب الأطر النادرة بعد تأهيل المستشفيات والمراكز المتخصصة بودمدني وزيادة دعم مستشفي الطوارئ .

وقطع الدكتور الفاتح بشري حشاش وزير الشؤون الاجتماعية بتميز الميزانية بالتوظيف الأمثل للموارد وفق دراسات علمية للأولويات والإبتعاد عن الإقتراض واعتمادها علي الإيرادات مما جعل الولاية تشهد تطورا ملحوظا في النسب والأرقام إضافة لاهتمامها بالشرائح الضعيفة وتخفيف أعباء المعيشة وتطوير القطاع الصناعي . وقال إن ما قدمته حكومة الأمل والتحدي بقيادة الدكتور محمد طاهر ايلا زادت من طموحات وتطلعات مواطني الولاية داعياً الي ضرورة الإيفاء باستحقاقات العاملين بالخدمة المدنية .

وأكد المهندس موسي عبد الله ابراهيم وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة أن الموازنة تتسم بضبط الصرف وتقليل الأنفاق الحكومي وأعلن مضاعفة الجهود لتفعيل وزيادة إيرادات وزارته بتنفيذ الخطط السكنية في الولاية .

وقطع اللواء النعيم خضر مرسال معتمد محلية مدني الكبري أن الموازنة تعد عملا غير مسبوق علميا ومنهحيا وتلبي تطلعات المواطنين وتلامس قضاياهم .

وأعلن عزم محليته إحداث طفرة غير مسبوقة في تحصيل الإيرادات بالسعي بتوفير وسائل حركة للمتحصلين .

وأكد الدكتور عبد الله حمد النيل معتمد محلية الحصاحيصا أن الميزانية أعدت وفق أهداف مرسومة ومدروسة ومحددة لتحقيق التنمية الشاملة و توفير الخدمات وتطوير البني التحتية داعيا الي زيادة دعم هيئة نظافة الولاية لتغطي كل المحليات بالصورة المطلوبة .

وأوضح المنير عبد الله معتمد محلية جنوب الجزيرة ان الميزانية علمية وذات مرجعية منطقية مبينا ان محليته تشهد تطورا في الإيرادات نتيجة للانجازات الملموسة وقال إن الميزانية لبت حاجة الأيتام وكففت دموع الأرامل .

وقطع الأستاذ عبد الله احمد قسم السيد معتمد محلية الكاملين أن تشغيل المصانع سيسهم في زيادة إيرادات محليته ولفت لإرتفاع سقف طموحات وتطلعات المواطنين بعد الإنجازات والمشاريع التنموية والخدمية في الأعوام السابقة . وأكد الأستاذ الأمين محمد وداعة معتمد محلية القرشي أن الموازنة تستصطحب الرضا الشعبي للميزاتيات السابقة في تحقيق مشاريع شرفت اهل الولاية وأكدت الاستقرار المالي بالولاية وأشار إلى أن محليته حققت تحصيل أكثر من الربط المقدر وان الإنجازات في الطرق والتعليم والكهرباء والمياه ساهمت في رفع نسبة التحصيل بالولاية .

وأكد الأستاذ عبد الماجد عمر يوسف معتمد محلية ام القري ان الموازنة تعكس الأداء الفعلي لحكومة الولاية ولفت لضعف التحويلات الاتحادية وعدم تناسبها من المشاريع الضخمة بالولاية داعيا الي إزالة العقبات لجذب الإستثمار وخلق فرص توظيف جديدة في العمل الحر وإحياء الجمعيات التعاونية لتخفيف أعباء المعيشة .

ودعا الاستاذ مصطفي الشامي معتمد محلية شرق الجزيرة الي زيادة دعم هيئة النظافة بالولاية والتوسع في زيادة المساحات المزروعة خاصة القطن المحور وراثيا وفتح منافذ جديدة للاستثمار .

وقطع المهندس الجيلي مصطفي معتمد محلية المناقل أن الموازنة ملبية لتطلعات مواطني الولاية واستطصحبت إستكمال مشاريع الأعوام السابقة واهتمت بالتأهيل والتدريب داعيا الي التوسع في التمويل الأصغر ومحافظ التمويل لإيجاد فرص جديدة . ودعا الأستاذ عبد الفتاح حمد الطاهر المعتمد لرئاسة الولاية الي مراجعة تعاقدات أوقاف وزارتي الصحة والتربية والتعليم مشيدا بالنهج العلمي للموازنة واعتمادها علي الواقعية والأرقام الحقيقية .

وأكد الأستاذ معتصم عبد السلام امين عام حكومة الولاية أن الموازنة اهتمت بكل الشرائح والقطاعات وجاءت ملبية لتطلعات المواطنين ولامست قضاياهم.





