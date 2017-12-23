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أخبار محلية - اقتصادية

إكتمال زراعة 81514 فدانا بمحصول القمح بأقسام مشروع الجزيرة بمحلية القرشي

التاريخ : 23-12-2017 - 10:10:00 صباحاً

مدني في 23/ 12 (سونا) إستمعت لجنة إنجاح الموسم الزراعي بأقسام مشروع الجزيرة داخل محلية القرشي في إجتماعها اليوم برئاسة الاستاذ الامين محمد وداعة معتمد محلية القرشي لتقرير من المهندس العليش البشير مدير شؤون الغيط باقسام المناقل والقرشي الذي أوضح إكتمال زراعة 81514 فدانا بمحصول القمح من جملة المساحة المستهدفة والبالغة 86143 فدانا .
وأكد أن العمليات الزراعية والري تسير بصورة جيدة وتوفير كل كميات التقاوي المحسنة ولفت إلى ان نسبة الإنبات عالية .
من جانبه أشار المعتمد لتفاعل المزارعين لإنجاح زراعة القمح وجميع محصولات العروة الشتوية مشيدا بجهود الإدارات الزراعية والري والقطاعات والجمعيات الزراعية تجاه إنجاح العروة الشتوية بتوفير كافة إحتياجات العمليات الزراعية وتطهير القنوات الرئيسة لإنسياب المياه الي مواقع الإنتاج فيما اشارت مدخلات الإجتماع إلي ان زراعة المساحات المستهدفة بنسبة 75% وان العمليات الزراعية والري تسير بصورة منتظمة.
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