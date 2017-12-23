345 ألف فدان المساحات الممولة من البنك الزراعى للموسم الشتوى الحالى

الخرطوم 23-12-2017-(سونا ) - قال الاستاذ صلاح الدين حسن أحمد المدير العام للبنك الزراعي إن البنك مول المرحلة الاولى للموسم الشتوى 2017 -2018م بمبلغ 520 مليون جنيه في مساحة تبلغ 345 ألف فدان يشكل القمح فيها نسبة 70% .

وأكد فى تصريح /لسونا/ أن السياسة التمويلية للموسم الشتوي والتي تستهدف زراعة المحاصيل الرئيسية بجانب محاصيل أخرى تشمل الخضروات والأعلاف والنباتات الطبية العطرية والبساتين.

وأكد إلتزام البنك بتوفير كافة مدخلات الإنتاج وربط السياسة التمويلية للموسم الشتوي باستخدام التقانات الحديثة والحزم التقنية لكل محصول بغرض زيادة الإنتاج وتحسين النوع ومتابعة تنفيذ العمليات الزراعية

وأضاف ان خطة البنك تستهدف تحقيق الامن الغذائي وإحلال الواردات الغذائية.

وأكد أن التمويل سيتم على مراحل حسب الزيارات الميدانية والتقارير التي ترد اليه عن المجموعات والأفراد التعاقدية والجمعيات التعاونية .

