باحث اقتصادي :زيارة الرئيس التركى للسودان تفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادى المثمر بين البلدين

الخرطوم-23-12-2017م (سونا) - قال الباحث والمحلل الاقتصادى الدكتور هيثم محمد فتحى إن زيارة الرئيس التركى رجب طيب اردغان للسودان والتى تبدأ غدا ستفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادى المثمر بين البلدين فى شتى المجالات .

واعتبر هيثم فى تصريح (لسونا) الزيارة فرصة ذهبية لتهيئة مناخ الاستثمار فى البلاد لمزيد من الانفتاح الاقتصادى على الدول الخارجية بصورة عامة ودولة تركيا على وجه الخصوص مبينا أن موقع السودان المميز فى القارة الافريقية يشكل خيارا استراتيجيا لدولة تركيا للوصول للأسواق الافريقية .

وأشار إلى أن الفرصة مواتية الآن أمام القطاع الخاص السودانى لعقد شراكات اقتصادية واستثمارية فاعلة مع نظيره التركى تسهم فى رفع مستوى حجم التبادل التجارى بين البلدين من خلال زيادة حجم الاستثمارات التركية فى البلاد مع السعى لمعالجة كافة المعوقات التى تعترض مسيرة التعاون الاقتصادى بين البلدين لافتا الى ضرورة الاستفادة من الخبرات والتقانة التركية فى تنفيذ مشروعات شراكة استثمارية فى القطاعات الاستراتيجية بالتركيز على المشروعات ذات الاولوية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع والخدمات.

