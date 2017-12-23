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أخبار محلية - اقتصادية

صندوق الإسكان يعلن بدء تسليم منازل للسكن الاقتصادي بالبركل

التاريخ : 23-12-2017 - 11:17:00 صباحاً
الخرطوم-23-12-2017(سونا ) - أعلن المهندس مصطفى الزبير مدير صندوق الاسكان والتعمير بالولاية الشماليةعن بدء توزيع منازل السكن الاقتصادي بمدينة البركل الجديدة للمواطنين بإقساط ميسرة تصل لعشرة سنوات وأن عدد الوحدات السكنية بالمدينة يبلغ أربعمائة وحدة.
وأضاف في تصريح (لسونا ) أن اللجنة المكلفة بعد أدائها القسم شرعت في مهامها وتسليم منازل لعدد من المستفيدين بالمدينة.
وأبان ان اليومين الماضيين من انطلاقة العمل شهد اقبالا كبيرا علي التقديم وأن الفرصة متاحة لكافة المواطنين الراغبين في الحصول علي السكن بالمدينة للتقديم بمكتب الصندوق بمدينة كريمة.
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