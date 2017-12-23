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أخبار محلية - اقتصادية

البنك الزراعي السوداني ينظم دورة تدريبية حول إعداد وتقييم المشروعات الصغيرة

التاريخ : 23-12-2017 - 12:26:00 مساءً

الخرطوم 23-12-2017م (سونا ) - ينظم البنك الزراعي السوداني بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للتمويل الريفي في الشرق الأدني وشمال افريقيا دورة تدريبية بعنوان/إعداد وتقييم المشروعات الصغيرة الحجم الممولة بالقروض باستعمال الحاسب الآلي/ ، وذلك صباح غد بدار الشرطة ببري برعاية محافظ بنك السودان المركزي وبتشريف مدير عام البنك الزراعي صلاح الدين حسن أحمد.
ويحاضر في الدورة خبراء تدريب في مجال التمويل الأصغر والتمويل الريفي من دولة الأردن الشقيقة وتستهدف الدورة التي تستمر لمدة أربعة أيام موظفي الاستثمار وضباط التمويل الأصغر بالبنك والمؤسسات المالية .
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