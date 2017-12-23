بشارة أرور : الدعم الفني الفرنسي يسهم في زيادة حجم الثروة الحيوانية



الحرطوم-23-12-2017(سونا) - قال وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة ارور ان حجم الثروة الحيوانية في السودان يتطلب المزيد من الدعم الفني مؤكدا أن زيارته لفرنسا تجئ بهدف بحث امكانية إنشاء مراكز متكاملة في اطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي بكل ولايات السودان وزيادة الإنتاج، وأضاف "نخطط لإمكانية تدريب الكوادر السودانية في مجال التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة" مشيرا إلى سعي السودان للإستفادة من التقنيات الفرنسية الحديثة والتفاكر حول انشاء مصنع لبطاقات الأذن بالتعاون مع الشركات الفرنسية.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الثروة الحيوانية لفرنسا علي هامش مشاركته في اجتماعات اتحاد اصحاب العمل الفرنسي للشركات العاملة في مجال المعدات والتقانات الحديثه الزراعية والحيوانية والتصنيع الغذائي ومشاركة السودان في البرامج الاستراتيجية لمكافحة الأمراض المؤثره علي الصادر.

وعن مخرجات لقائه بمديرة المنظمة العالمية لصحة الحيوان مسز مونيك ايلوا قال وزير الثروة الحيوانية إن اللقاء ناقش سبل تحسين أوجه الخدمات البيطرية في السودان بالتنسيق مع المنظمات الدولية والاقليمية ومشاركة السودان في البرامج الاستراتيجية لمكافحة الأمراض المؤثرة علي الصادر.

وبدورها أمتدحت مديرة المنظمة العالمية لصحة الحيوان مسز مونيك مجاهدات ومشاركات السودان في مجلس المنظمة ممثلا للقارة الافريقية.

