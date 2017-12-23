السودان يشارك في اجتماع وزراء الإسكان والتنمية الحضرية بالرباط



الخرطوم-23-12-217م(سونا ) - يشارك وفد من السودان برئاسة الاستاذ عبود جابر وزير الدولة بوزارة البيئة والموارد الطبعية والتنمية العمرانية يرافقه الدكتور عبد الرحمن الطيب ايوبيه المدير التنفيذي للصندوق القومي للاسكان، يشارك في أعمال مجلس وزراء الإسكان والتعمير الرابع والعشرين التابع لجامعة الدول العربية المنعقد هذه الأيام بالرباط لمناقشة أعمال المجلس.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن ايوبيه في اتصال هاتفي له مع /سونا/ أن المجلس الوزاري العربي سيناقش في اجندته مشروع قرار لتبني توصيات ومقترحات منتدى " إعلان الرباط" لتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في المنطقة العربية والتي ناقشها المنتدى الذي عقد خلال اليومين الماضيين بالرباط برعاية من ملك المغرب .

وأشار إلى أن مشاركة السودان في المنتدى وأعمال المجلس الوزاري العربي للاسكان الذي ستبدأ فعالياته اليوم تجيء ضمن جهود الدولة الرامية لتبادل الخبرات مع الأشقاء العرب لتعزيز التعاون العربي العربي من أجل الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات وتوفير السكن للمواطنين وتنفيذ الأجندة الحضرية.

