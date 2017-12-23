محلية جبرة الشيخ : إنشاء مدينة للأنعام

جبرة الشيخ-23-12-2017م(سونا) - أعلن الأستاذ أحمد عبدالمجيد المكي معتمد محلية جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان أن الفترة المقبلة ستشهد قيام مدينة الأنعام التي تمثل إنطلاقة لحركة إقتصادية إستثمارية بالمحلية و الولاية التي تساهم في الحراك الإقتصادي بالمحلية.

وأضاف المعتمد " لسونا " أن المدينة تحتوى علي محجر بيطري لضمان سلامة صادر الضأن والابل بالإضافة إلى حظائر للتربية والتسمين، مع توفيرالخدمات الضرورية لها وقال إن عدد الثروة الحيوانية بكافة ارجاء المحلية يبلغ 10ملايين رأس من الأنعام تمثل نسبة 40% منها ضأن و60% إبل . وأشار ان المحلية تعد من أكثر المحليات بالسودان زاخرة بثروة الإبل .

من جهته أوضح الأستاذ الأمين يوسف المدير التنفيذي للمحلية ان المحلية شرعت بالشراكة مع حكومة الولاية لتنفيذ مشروع الحملان الذى يهدف الي تحسين النسل للانعام وإدخال سلالات ممتازة للصادر مبيناً ان المحلية تتميز بسلالات ممتازة من الضأن والابل ذات الأوزان العالية والمذاق الجيد للحوم وأكد أن المشروع سيعمل على تحسين حملان هذه السلالات.



