والي شمال كردفان :اختفاء جرائم السلاح بالولاية

الابيض 23 -12 -2017(سونا) - أكد مولانا احمد هارون والى شمال كردفان اختفاء الجرائم المصحوبة والمرتكبة بالسلاح في كافه مناطق الولاية مشيرا الي انها تولت مركز الصدارة في عملية جمع السلاح.

وثمن الوالى في تصريح (لسونا) جهود اللجنة الولائية لجمع السلاح لافتا الي انها قامت بجهودة كبيرة في هذا الاطار بمشاركه القوات المسلحة والأجهزة الشرطية والأمنية وكافه القوات النظامية بجانب المحليات وجميع الفعاليات ومنظمات المجتمع المدنى والادارة الاهلية مؤكدا أن تفاعل مواطني الولاية مع قضية جمع السلاح أسهم في العملية وأدى الي نجاحها .

ومن جهته أوضح الواء شرطة الهادى احمد الدحيش مدير شرطة الولاية أن خطة جمع السلاح تم تنفيذها بنسه 100 % بمشاركة كافة القوات مبينا انه تم جمع ما يفوق 10 آلاف قطعة سلاح مختلفه مؤكدا استقرار الأحوال الأمنيه بكافة مناطق الولاية .