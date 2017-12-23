المدعي العام العماني يصل البلاد

الخرطوم 23-12-2017 م (سونا) - وصل البلاد اليوم حسين بن علي الهلالي المدعي العام بسلطنة عمان في زيارة رسمية للبلاد تستغرق خمسة أيام .

وكان في استقباله بمطار الخرطوم مولانا عمر أحمد محمد النائب العام وعدد من القيادات بالنيابة العامة . وتجيء زيارة المسؤول العماني في إطار الاطلاع على تجربة النيابة العامة في السودان وتبادل الخبرات والزيارات في هذا المجال والتدريب المشترك لوكلاء النيابة في البلدين .

وثمن النائب العام مولانا عمر أحمد محمد زيارة النائب العام العماني ووصفها بالمهمة في إطار تمتين العلاقات في المجال القانوني ونقل التجارب وتبادل الخبرات، مشيرا إلى العلاقات الوطيدة والمتطورة التي تربط السودان بسلطنة عمان في كافة المجالات .

ويلتقي النائب العام العماني خلال الزيارة بسعادة رئيس القضاء ورئيس المجلس الوطني ووزير العدل والمدير العام لقوات الشرطة، كما يزور مجمع نيابات الخرطوم والضرائب.

