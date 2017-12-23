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أخبار محلية - اقتصادية

انعقاد اجتماعات اللجنة الزراعية السودانية التركية

التاريخ : 23-12-2017 - 03:54:00 مساءً
الخرطوم في 12/23( سونا) - انعقدت صباح اليوم بفندق جراند هوليداي بالخرطوم اجتماعات اللجنة الزراعية السودانية التركية الخاصة بالتعاون الزراعي.
ورأس الجانب السوداني الاستاذ صبري الضو بخيت وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات فيما رأس الجانب التركي نائب وزير الزراعة التركي بحضور عدد من الخبراء في البلدين.
ورحب وزير الدولة للزراعة خلال مخاطبته الاجتماع بزيارة الوفد التركي التي وصفها بالمهمة من اجل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، موضحا ان العلاقة بين البلدين في تطور مستمر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية، معربا عن امله ان تكلل الزيارة بالمنافع لمصلحة شعبي البلدين.
وقال ان الاجتماعات ستناقش التعاون في الجال الزراعي وانفاذ ما تم الاتفاق عليه وادخال الشراكات في المحاصيل الزراعية والانتاج الحيواني والتنمية الريفية، مبينا انه تم اعداد خطة مشتركة سيتم الاتفاق والتوقيع عليها غدا.
ومن جانبه اكد نائب وزير الزراعة التركي رغبه بلاده في تعزيز التعاون في المجال الزراعي مع السودان، لافتا الى ان بلاده لديها خصوصية في التعاون الزراعي مع السودان، مشيدا بحكومة السودان وتخصيص مساحة استثمارية زراعية تركية وقال إن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الشراكات والتعاون بين البلدين.
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