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أخبار محلية - اقتصادية

وزير الزراعة يؤكد التعاون مع تركيا في المجال الزراعي

التاريخ : 23-12-2017 - 05:15:00 مساءً
الخرطوم 23-12- 2017(سونا ) - أكد الدكتور عبد اللطيف عجيمي وزير الزراعة والغابات متانة العلاقة بين السودان وتركيا خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري وعلى الخصوص الجانب الزراعي .
وقال خلال استقباله اليوم بمكتبه الوفد التركي الزائر برئاسة نائب وزير الزراعة التركي بجضور وزير الدولة بوزارة الزراعة الاستاذ صبري الضو بخيت، قال إن التعاون السوداني التركي في ازدهار مستمر، مثمنا رغبة القطاع الخاص التركي للاستثمار بالبلاد، وأضاق أن زيارة الوفد من الجانب الزراعي تأتي تأكيدا لتطوير التعاون المشترك في القطاع الزراعي ، ودعا إلى ضرورة تفعيل كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها سابقا وإنفاذها بالإضافة إلى توسعة التعاون في مجال الزراعة بين القطاعين العام والخاص .
من جانبه أشاد نائب وزير الزراعة التركي بتعاون السودان مع بلاده، مؤكدا رغبة القطاع الخاص في بلاده للاستثمار بالسودان، وقال إن الزيارة هي تأكيد لتطوير آفاق التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية






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