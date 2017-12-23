جماعة الإخوان المسلمين تعقد مؤتمرها العام

الخرطوم 23-12-2017م (سونا) - عقدت جماعة الإخوان المسلمين بالسودان مؤتمرها العام اليوم بالخرطوم وانتخبت الجماعة مجلس الشورى برئاسة الأستاذ الصادق النور ، كما انتخبت المكتب التنفيذي والمراقب العام دكتور عوض الله حسن سيد أحمد .

وجددت جماعة الإخوان المسلمين للمهندس الصادق موسى ابوشورة الأمين السياسي والناطق الرسمي باسم الاخوان كما تم انتخاب البروفيسور الحبر يوسف نور الدائم رئيساً للمكتب القيادي الجديد الذي تم تشكيله عقب المؤتمر العام .

وأكد دكتور عوض الله حسن سيد أحمد المراقب العام المنتخب للاخوان لدى حديثه للمؤتمر الصحفي الذي عقده الاخوان بمنبر (سونا) أكد حرصه على ترتيب البيت من الداخل ولم شمل الإخوان وتداول العمل الإسلامي الرشيد عن طريق التشاور، مشيراً إلى أن الإخوان جنود فكرة وعقيدة وليس جنود مصلحة ومنفعة .



