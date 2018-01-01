شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

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رئيس مركز السلام والنزاعات بدولة تنزانيا يلتقي أعضاء حكومة النيل الازرق
وزارة المعادن : نسعى للاستفادة من التقنيات التركية في التصنيع التعديني
بدء امتحانات منح درجة الدكتوراة السريرية فى مختلف التخصصات الطبية بالفاشر
جماعة الإخوان المسلمين تعقد مؤتمرها العام
وزارة الصحة تعلن عن إجراء 242 عملية ناسور بولي خلال هذا العام
وزير الزراعة يؤكد التعاون مع تركيا في المجال الزراعي
الادارة العامة لمكافحة المخدرات تضبط مخدرات وأسلحة بولاية شرق دارفور ...
وزير التخطيط العمراني بجنوب دارفور يتفقد سير العمل فى إعادة تأهيل طريق نيالا كاس زالنجي
المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي يكشف عن ادخال مليون أسرة فقيرة خلال 2018
جلوس 3736 طبيبا لامتحانات الجزء الأول بمجلس التخصصات الطبية
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