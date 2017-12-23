وزارة المعادن : نسعى للاستفادة من التقنيات التركية في التصنيع التعديني

الخرطوم 23-12-2017م(سونا) -

كشف المدير العام للهيئة العامة للابحاث الجيولوجية د. محمد ابوفاطمة عن سعىى وزارة المعادن ممثلة في الذراع الفني "هيئة الابحاث الجيولوجية" للاستفادة من التقنيات التركية في مجال البحث والاستكشاف واستخراج الذهب الى جانب التصنيع التعديني للصخور الصناعية ،

واكد خلال لقائه اليوم بالوزارة بمدير عام هيئة الابحاث الجيولوجية التركية الذي وصل الى السودان على راس وفد يسبق زيارة الرئيس التركي رجب طيب اوردغان اكد اهمية التعاون بين البلدين في مجال التعدين والاستفادة من التجارب التركية مشيرا لتطلع وزارة المعادن الى قدوم العديد من الشركات التركية الجديدة لتنضم الى الشركات الموجودة في السودان والعاملة في قطاع التعدين

وقال ابوفاطمة ان هيئتي الابحاث الجيولوجية السودانية والتركية كانت قد وقعتا على مذكرة تفاهم منذ العام 2013 لتبادل الخبرات والتدريب بين الهيئتين وووصف زيارة الرئيس التركي بالمهمة والتي سيكون لها ما بعدها .

من جهته اشار مدير عام الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية التركية "جنكيز اردم" الى تطور العلاقة بين هيئتي الابحاث في تركيا والسودان في مجال التعدين ، مشيرا الى ان زيارتهم الى السودان برفقة الرئيس التركي تهدف الى تبادل المنافع بين البلدين خاصة في مجال الاستثمار التعديني، كاشفا عن تدريبهم لعدد من الكوادر الجيولوجية السودانية خلال الفترة الماضية والذين وقفوا على التكنولوجيا التركية في مجال التعدين والسعى لتطوير التعليم المتبادل بين الجانبين.



