رئيس مركز السلام والنزاعات بدولة تنزانيا يلتقي أعضاء حكومة النيل الازرق

الدمازين 23-12-2017 (سونا) - التقى الاستاذ كوزماز بهالي رئيس مركز السلام والنزاعات بدولة تنزانيا الزائر للبلاد اليوم أعضاء حكومة ولاية النيل الازرق .

وقال بهالي ان تنزانيا ترتبط مع السودان بعلاقات اخوية قوية مشيرا الي اهمية التعاون بين الدولتين في مجال السلام مشيدا بمبادرة الحوار التي اطلقها رئيس الجمهورية وقال انها تعتبر مثال يحتذي به في معالجة المشاكل التي تواجه الدول الافريقية. واكد ان ان الدول الافريقية بحاجة لدعم بعضها البعض .

وابان ان الزيارة كشفت لهم مجالات التنمية بالبلاد ومتانة العلاقة بين الأحزاب السياسية وأن السودان ينعم بالاستقرار .

واكد استاذ كاتانقا الخبير بالمركز ان وقف اطلاق النار بالمنطقتين يعتبر انجازاً عظيماً لأن الحرب تحدث خسائر كبيرة لجميع الاطراف المتنازعة وقال "انه يدرك مدى المعناة من ويلات الحرب وان ما استمع اليه خلال اللقاء من جهد للأحزاب السياسية بالولاية عمل كبير يبشر بتحقيق السلام" . واضاف ان الولاية تتميز بالموقع الجغرافي حيث تحدها دولتين وتتمتع بتنوع ثقافي يبشر بمستقبل مثمر للولاية في التنمية والتعايش السلمي .

واوضح الاستاذ سراج الدين عطا المنان رئيس المجلس التشريعي بالنيل الازرق ان تحقيق السلام يعد من الاولويات القصوي للمجلس وقال سراج الدين ان الزيارة تحمل في طياتها العديد من المعاني الكبيرة لما تهدف اليه من مساهمة في احلال السلام بالبلاد والتي من خلالها يستطيع شعب الولاية التعبير عن ما تمر به من مشكلات بسبب الحروبات متمنيا ان تكلل هذه المساعي بالنجاح ويتحقق السلام .

واشار الي ان المجلس منتخب من قبل المواطنين عبر الدوائر الجغرافية التي تشمل محليات الولاية كافة وابان ان الحرب أثرت الولاية في مجال التنمية داعيا الحركات المسلحة للانخراط في السلام والاستجابة لنداءات الأرامل والايتام والنازحين مضيفا ان الوفد التنزاني قادر علي توصيل هذه الرسائل للجهات المعارضة .

ولفت الي ان ان حكومة السودان قد اتاحت الفرص التي تمكن كل صاحب قضية لمناقشة قضيته وطرحها من خلال الحوار والتفاوض لان حكومة السودان تؤمن بمدأ التفاوض مناشدا الحركات المسلحة بانتهاز هذه الفرصة والتحاور مع الحكومة .



