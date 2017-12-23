القوى الوطنية تعلن عن قائمة مرشحيها في انتخابات المحامين

الخرطوم 23-12-2017م (سونا) علن تحالف "القوى الوطنية" الذي يضم حزب المؤتمر الوطني وعدد من أحزاب الحوار الوطني قائمته المرشحة لانتخابات نقابة المحامين التي ستعقد في الثلاثين من هذا الشهر وسمى التحالف الدكتور عثمان محمد الشريف عن المؤتمر الوطني مرشحا لمنصب نقيب المحامين وضمت القائمة 12 مرشحا آخر عن المؤتمر الوطني وهم الزين محمد حمد وجمال الدين عبد القادر الفادني ومحمد الحسن عوض الله وطارق عبد الفتاح وسعاد الدرديري ورضا حسن علوان ، ومحمد عثمان آدم، وجمال الدين حسن بشير النجومي ،ود.صديق أحمد عثمان ود.عمر الحاج كابو ود. علي الشايب أبو دقن وبعد العزيز علي سيد أحمد وآدم ضو البيت ممثلا للشخصيات القومية .

و قال مولانا محمد بشاره دوسه امين الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني أن حزب المؤتمر الوطني سيتحالف مع أحزاب الحوار الوطني في انتخابات المحامين و ذلك في اطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني و دعا القوي السياسية بالبلاد الي عمل شراكات و تحالفات من أجل مصلحة الوطن.

و من جانبهم أعلن عدد من رؤساء و ممثلي الأحزاب السياسية عن تحالفهم و شراكتهما مع حزب المؤتمر الوطني في انتخابات المحامين السودانيين في قائمة القوي الوطنية وقد سمى بعض الاحزاب مرشحيهم شملت صبري ساكن عن حزب الأمة الإصلاح والتنمية وعبد الرحمن عبد الله عمر الطاهر حزب الأمة الفيدرالي ويتوقع أن تعلن أحزاب الاتحادي الديمقراطي الأصل والاتحادي الديمقراطي المسجل وجماعة أنصار السنة المحمدية مرشحيها خلال الساعات المقبلة.



