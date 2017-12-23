باكستان ترفض تحذير بنس وتؤكد أنها ليست فى حاجة إلى المساعدات الأمريكية

اسلام آباد 23-12-2017م (أ ش أ) رفض المتحدث باسم الجيش الباكستانى، التحذير الصادر عن نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس من أن إسلام آباد، سوف تخسر الكثير من خلال استمرارها فى ايواء الارهابيين.

ونقلت قناة "جيو" الباكستانية، عن المتحدث قوله " إن باكستان ليست فى حاجة الى مساعدات أمريكية ، ولكنها فى حاجة الى الثقة المتبادلة".

وأضاف المتحدث " إن باكستان بذلت جهودا ضد الارهابيين لم تبذلها أية دولة أخرى فى مجال التصدى للارهاب ، وإن الحرب فى أفغانستان فرضت على باكستان وإن هناك حاجة لاقتلاع جذور الارهاب داخل أفغانستان وتبادل المعلومات الاستخباراتية معها".

وكان نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس قد قال ـ خلال زيارته المفاجئة لأفغانستان فى وقت سابق اليوم ـ " إن باكستان يمكن أن تجنى الكثير من الإشتراك فى الجهود التى تقوم بها الولايات المتحدة فى أفغانستان ، وإن أيام إيواء الارهابيين قد ولت وإن إسلام آباد يمكن أن تخسر الكثير فى حالة استمرارها فى إيواء الارهابيين".

على صعيد متصل ، طالب خواجه آصف وزير خارجية باكستان اليوم واشنطن بأن تتعلم من الخبرات التى إكتسبتها باكستان خلال حربها ضد الارهاب بدلا من القاء اللوم عليها أو تهديدها.

وقال " إن التصريحات الخشنة التى صدرت عن الولايات المتحدة تعكس مشاعر الاحباط التى منيت بها على الجبهة الدبلوماسية فى الأمم المتحدة خلال عملية التصويت داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا على القرار الخاص برفض اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، فضلا عن مشاعر الاحباط التى تعانيها من نتائج الحرب فى أفغانستان".

