شرطة النيجر تحظر تظاهرة للمعارضة بالتزامن مع زيارة ماكرون

نيامى 23-12-2017م (أ ف ب) منعت سلطات النيجر السبت "لدواع أمنية تظاهرة ضد قانون موازنة العام 2018، بحسب ما اعلن منظمو التظاهرة، وقال نوحو ارزيكا احد منظمى التظاهرة للاذاعة "تم منع تظاهرتنا" التى تزامنت مع زيارة رسمية للرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون.

وتظلم المنظمون لقاض ل "وقف المنع" لكن بلا جدوى، بحسب ما افاد مصدر بلدى، وانتشرت قوات الشرطة فى الصباح الباكر بكثافة فى ساحة تومو موقع التظاهرة. وتم تفريق بعض المتظاهرين بسرعة.

وكان تم منع التظاهرة الخميس وهو الموعد الاساسى لتنظيمها قبل تأجيلها الى السبت. ودعا ائتلاف للمجتمع المدنى السبت الى مسيرة وتجمع ضد قانون المالية للعام 2018 معتبرا انه "غير اجتماعي" ومنددا "بضرائب ورسوم جديدة" تضمنها.

بيد ان وزير المالية حاسومى مسعودو اكد امام البرلمان ان الاجراءات التى تضمنها قانون المالية "لا تمس الفقراء" بل "الاكثر ثراء" وسيراوح الضغط الضريبين "بين 13 و16 بالمئة اى كما كان عليه العام 2015".

