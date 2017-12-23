رئيس زيمبابوى يعين قائد الجيش السابق نائبا لرئيس الحزب الحاكم

هارارى 23-12-2017م (رويترز) قال متحدث اليوم السبت، إن رئيس زيمبابوى إيمرسون منانجاجوا عين قائد الجيش المتقاعد كونستانتينو شوينجا والسياسى المخضرم كيمبو موهادى نائبين لزعيم الحزب الحاكم.

وقال مسئولون إن التعيين يمهد الطريق أمام الاثنين لتولى منصبين مماثلين فى الحكومة.

ويتعرض منانجاجوا، الذى تولى المنصب الشهر الماضى خلفا لروبرت موجابى (93 عاما) بعد تدخل الجيش، لضغوط من أحزاب المعارضة والشعب لتنفيذ إصلاحات سياسية.

وخلال حكم موجابى الذى امتد 37 عاما، كانت الساحة السياسية مغلقة إلى حد كبير وشهدت الفترة الأخيرة من حكمه بزوغ نجم فصيل زانو-بى.إف المتحالف مع زوجته جريس مما هدد بانتزاع الدور المحورى الذى يلعبه الجيش فى الحكومة.

وشوينجا الذى تقاعد من الجيش يوم الاثنين هو أحدث شخصية ضمن عدد من الشخصيات العسكرية التى عينها منانجاجوا فى مناصب سياسية مهمة.

