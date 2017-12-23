روسيا: مستعدون لتقديم منصة للحوار بين الحكومة الأفغانية والمعارضة

موسكو23-12-2017م (أ ش أ) أعلن زامير كابولوف مبعوث الرئيس الروسى الخاص إلى أفغانستان مدير القسم الآسيوى الثانى بوزارة الخارجية الروسية أن روسيا تدعو لبدء حوار مباشر بين الحكومة الأفغانية والمعارضة المسلحة، ومستعدة لتقديم منصة للحوار من أجل ذلك.

وقال كابولوف - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) اليوم السبت ـ "نحن نود أن تبدأ حكومة أفغانستان فى نهاية المطاف حوارا بناءً مع ممثلى المعارضة المسلحة بشروط مقبولة للجانبين" ، مشيرا إلى أن موسكو مستعدة لتوحيد الجهود مع الولايات المتحدة والعمل معا للتسوية فى أفغانستان.

وحذر من تعزيز قدرات تنظيم "داعش" الإرهابى فى أفغانستان ، مؤكدا أن البيانات الروسية تشير إلى أن عدد مسلحيه تجاوز 10 آلاف شخص ، مضيفًا "أن روسيا كانت من الأوائل الذين دقوا ناقوس الخطر بشأن ظهور داعش فى أفغانستان .. وخلال الفترة الأخيرة تمكن (داعش) من تعزيز قدراته فى الدولة ، بحسب معلوماتنا ، فإن عدد أفراد المجموعة تجاوز 10 آلاف شخص ويستمر فى الارتفاع ، خاصة على حساب المسلحين الذين حصلوا على خبرة قتالية فى سوريا والعراق".

ونفى مبعوث الرئيس الروسى وجود أى أدلة على دعم روسيا لحركة طالبان المتطرفة فى أفغانستان ، قائلا "لقد ردينا على مستويات مختلفة على كافة محاولات اتهام روسيا بتقديم دعم مزعوم لطالبان ، لم يقدم لنا أحد أى أدلة ، وذلك لعدم وجودها".

كان وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف أعلن - فى وقت سابق - أن روسيا تبدى اهتماما فى تطوير التعاون مع أفغانستان فى مجال الأمن والاقتصاد والمجال الإنسانى ، بالإضافة إلى دعم جهود القيادة الأفغانية لتعزيز استقرار الوضع فى البلاد.

يذكر أن روسيا بدأت فى الآونة الأخيرة مساعى التنسيق مع البلدان الإقليمية لتحريك عملية السلام المتجمدة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان ، حيث استضافت محادثات حول الوضع فى أفغانستان شاركت فيها الصين والهند وإيران وباكستان ، بالإضافة إلى أفغانستان.

