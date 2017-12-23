توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار فى جمهورية الكونغو برازافيل

برازافيل 23-12-2017م ( أ ش أ) أعلن متحدث باسم مليشيا "نينجا نسيلولو" المتمردة فى جمهورية الكونغو برازافيل، أنه تم توقيع على اتفاق مع الحكومة لوقف إطلاق النار، ما سيساعد فى وقف الأعمال العدائية وجمع أسلحة مقاتلى هذه الميليشيا المتمردة.



وأفادت شبكة" إيه بى سى نيوز" الأمريكية بأن توقيع هذا الاتفاق بين حكومة الكونغو وميليشيا "نينجا نسيلولو" سيعمل على تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع والممتلكات فى منطقة "بول" الجنوبية، والتى انطلقت هجمات ميليشيا "نينجا نسيلولو" منها فى أبريل 2016.

وكان اتفاق السلام الذى تم توقيعه فى مارس 2003، أدمج عناصر هذه المليشيا فى الجيش الكونغولي، ما سمح - آنذاك - لقائدها فريدريك بينتسامو، بأن يصبح وزيراً فى الحكومة، ولكنه فر لاحقاً بعد تجدد هجمات المليشيا ضد القوات الحكومية عام 2016.

يذكر أن القتال بين الطرفين أدى إلى تشريد أكثر من 200 ألف شخص وإغلاق السكك الحديدية بين بول وبرازافيل.

