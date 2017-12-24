إسرائيليون يرفعون صورًا ساخرة لـنتيناهو ويطالبونه بـالرحيل

تل ابيب 24-12-2017م (وكالات الأنباء) تظاهر آلاف الإسرائيليين، للأسبوع الرابع على التوالي، فى وسط تل أبيب احتجاجا على "الفساد الحكومى" وللمطالبة بـ"رحيل" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذى يخضع لتحقيقات بشبهات فساد.

والتظاهرة التى أطلق عليها اسم "مسيرة العار"، تخللها إطلاق هتافات تطالب نتنياهو وأعضاء آخرين "فاسدين" فى حكومته بالاستقالة، فيما رفع متظاهرون صورا لنتنياهو وكأنه طفل رضيع

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، أن عدة مئات آخرين من المتظاهرين من ذوى الاتجاهات اليمينية تجمعوا - للمرة الأولى - فى مدينة القدس للاحتجاج على فساد نتنياهو.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد استجوبت نتنياهو سبع مرات على الأقل - حتى الآن - فى قضيتى فساد متهم فيهما تشملان اتهامات بارتكاب جرائم الرشوة ومخالفة القانون وخيانة الأمانة.

احتجاجات ضد نتيناهو .

