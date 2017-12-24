فنزويلا تطرد السفير البرازيلى والقائم بالأعمال الكندى

كاركاس 24-12-2017م (أ ف ب ) أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية ديلسى رودريخيز، أن فنزويلا قررت اعتبار السفير البرازيلى روى بيريرا والقائم بالأعمال الكندى كريب كواليك "شخصين غير مرغوب فيهما".

وقالت رودريجيز إنه فى إطار "صلاحيات الجمعية التأسيسية، قررنا اعتبار سفير البرازيل شخصا غير مرغوب فيه حتى إعادة النظام الدستورى الذى انتهكته الحكومة فى هذا البلد الشقيق"، فى إشارة إلى الرئيس البرازيلى ميشال تامر.

أما فى ما القائم بالأعمال الكندى فقد أخذت رئيسة الجمعية التأسيسية عليه "تدخله الدائم والملح والصارخ فى الشؤون الداخلية لفنزويلا".

